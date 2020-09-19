Худобин против Василевского, спор за звание MVP и шанс для Гурьянова: шесть россиян сыграют в финале Кубка Стэнли

В Эдмонтоне стартует финал Кубка Стэнли, в котором сойдутся «Тампа-Бэй» и «Даллас». В решающей стадии турнира сыграют сразу шесть российских хоккеистов, ни один из которых ранее не становился обладателем трофея. При этом Никита Кучеров поборется за звание лучшего бомбардира плей-офф, а его соперник Денис Гурьянов поспорит за первое место в списке снайперов. На первый план также выйдет противостояние отечественных вратарей — Андрея Василевского и Антона Худобина.

В ночь с 19 на 20 сентября по московскому времени пройдёт первый матч финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз». Обычно в это время команды проводят тренировочные лагеря и готовятся к очередному сезону, а не завершают предыдущий. Но в этом году все планы спутала пандемия коронавирусной инфекции. Тем не менее разыграть главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всё-таки удастся.

Нынешний финал плей-офф будет самым южным в истории. Штаты Флорида и Техас не имели своих профессиональных хоккейных клубов до 1993 года, но уже успели по разу стать обладателями Кубка Стэнли. «Даллас» это сделал в 1999 году, а «Тампа» — спустя пять лет. Обе команды с тех пор ещё по разу доходили до решающей стадии, но не добивались успеха.

Кроме географического фактора, это противостояние будет уникальным ещё по ряду причин. Впервые в истории заключительного раунда плей-офф в бой свои команды поведут главные тренеры, в недавнем прошлом стоявшие по одну сторону баррикад. Наставник «Тампы» Джон Купер и его коллега из «Далласа» Рик Боунесс на протяжении пяти лет вместе работали в «Лайтнинг» и бились с «Чикаго Блэкхоукс» в финале Кубка Стэнли в 2015 году.

В 2018-м пути тренеров разошлись — Купер продолжил строить суперклуб во Флориде, а Боунесс вошёл в штаб техасской команды. В конце 2019 года специалист временно возглавил «Даллас». До этого Боунесс на протяжении 15 лет оставался лишь ассистентом. Теперь же он является самым возрастным главным тренером в НХЛ и участником финала Кубка Стэнли.

Российским болельщикам нынешняя серия будет особенно интересна. Впервые с 2000 года до решающей стадии плей-офф дошли сразу шесть российских хоккеистов, представляющих оба клуба. В составе «Тампы» трофей могут выиграть Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачёв. За «Даллас» сыграют Александр Радулов, Антон Худобин и Денис Гурьянов. Все шестеро ещё ни разу не завоёвывали Кубок Стэнли, так что список из 31 российского хоккеиста, которым покорялся трофей в прошлые годы, обязательно пополнится тремя именами.

Тот факт, что в обоих коллективах присутствуют российские вратари, делает финал этого года ещё более необычным. Хотя в НХЛ всегда было немало голкиперов из России, непосредственно за трофей они сражались крайне редко. Это удавалось только Николаю Хабибуллину, выигравшему Кубок Стэнли с «Тампой» в 2004 году, и Василевскому, который выходил на замену в 2015-м. Даже таким именитым вратарям, как Евгений Набоков, Илья Брызгалов и Сергей Бобровский, сыграть в финале не удавалось.

У Худобина был такой шанс, когда он попал в «Бостон Брюинз» в 2011 году, но тогда он оставался в резерве и со стороны наблюдал за тем, как клуб выиграл Кубок Стэнли, а сам так и не стал формальным его обладателем. В этом сезоне ситуация могла бы повториться, но болезнь Бена Бишопа сделала Худобина основным голкипером «Далласа». Этим шансом всей жизни россиянин воспользовался и теперь ждёт встречи с Василевским.

«Здорово, конечно, что в финале сыграют два российских вратаря. Да и вообще в финале сыграют шесть наших ребят. Это тоже здорово. Знаю ли я Андрея? Конечно знаю. Мы с ним общались на чемпионате мира. Дружим ли? Не особо. Да и здесь, в «пузыре», не пересекались ещё. Стиль его игры... Это очень техничный, быстрый, ловкий, высокий вратарь, который хорошо передвигается на коньках и на щитках, читает игру. Хороший вратарь. Будет интересная серия», — заявил Худобин перед первым матчем.

На момент старта финала Кубка Стэнли в списке бомбардиров лидирует Кучеров. В 19 матчах он набрал 26 (6 голов + 20 передач) очков, в то время как у самого результативного хоккеиста «Далласа» Миро Хейсканена — на четыре балла меньше (5 + 17) и на две проведённые игры больше. Россиянин также может похвастаться коэффициентом полезности «+15», по которому уступает только своему одноклубнику Хедману («+19»). Стоит отметить, что Виктор Хедман, Никита Кучеров и Андрей Василевский считаются одними из главных претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) плей-офф.

Результативность Кучерова может вырасти ещё сильнее, если возродится его тройка с Брэндоном Пойнтом и Стивеном Стэмкосом. Оба в этом году сталкивались с травмами, но если Пойнт пропустил из-за них лишь несколько матчей плей-офф, то капитан «Тампы» не выходил на лёд с 25 февраля. В последнее время Стэмкос тренируется вместе с партнёрами, и его шансы на выступление уже оцениваются как вполне реалистичные. Но первую игру он всё-таки пропустит, а вместо него, скорее всего, вновь выйдет Ондржей Палат.

У «Далласа» кадровых проблем нет, а блестящей игровой статистикой могут похвастаться сразу несколько полевых хоккеистов, в том числе оба россиянина. Радулов в плей-офф уже забросил четыре победные шайбы. Его результативная серия на данный момент насчитывает три матча, а связка с Джейми Бенном наводит страх на оппонентов. Канадец уже набрал 18 (8 + 10) очков и занимает 12-ю строчку в списке снайперов.

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Гурьянов и вовсе может стать лучшим снайпером Кубка Стэнли. Он уже имеет в своём активе девять голов и уступает по этому показателю лишь Бо Хорвату из «Ванкувер Кэнакс». Однако канадец уже не сможет пополнить свой послужной список, так что главными противниками Дениса становятся Пойнт и Хедман, а также его партнёр по «Старз» Джо Павелски.

При этом россиянин не понаслышке знает, что такое брать на себя роль лидера в ключевые моменты. Так, в заключительных матчах серий с «Калгари Флэймз», «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» он оформил пять голов и исполнил три результативные передачи.

Теперь 23-летнему хоккеисту предстоит подтвердить свою точность в матчах против бывшего напарника по молодёжной сборной Михаила Сергачёва, с которым справиться будет очень непросто. Защитник незаменим в «Тампе» при игре как в большинстве, так и в меньшинстве. В среднем он проводит 2,42 силовых приёма за матч и не забывает иногда подключаться к атакам своей команды. Но оборонительные качества Сергачёва в финале должны будут выйти на первый план, так как в «Далласе» атаковать могут все звенья и опасности можно ожидать от любого игрока.