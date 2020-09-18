Шесть россиян в финале Кубка Стэнли — второй результат в истории НХЛ

Короткая ссылка
После выхода «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финал нынешнего розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в решающей серии Кубка Стэнли сыграют шесть россиян.
Шесть россиян в финале Кубка Стэнли — второй результат в истории НХЛ
  • Reuters

В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Даллас Старз»

В составе «Тампы» трое россиян: голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. За «Старз» тоже играют три российских хоккеиста: вратарь Антон Худобин, а также форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов.

Этот второй в истории НХЛ случай, когда в финале Кубка Стэнли сыграют сразу шесть россиян. До этого в сезоне-1999/2000 в решающей серии выступали Владимир Малахов, Сергей Брылин, Александр Могильный, Сергей Немчинов, Сергей Зубов и Роман Ляшенко. 

При этом наибольшее количество российских игроков было в финале Кубка Стэнли — 1997/98. Тогда на лёд выходили семь россиян: Вячеслав Фетисов, Борис Миронов, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров, Сергей Гончар и Андрей Николишин.

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на девятое место среди россиян по очкам в плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить