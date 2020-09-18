Шесть россиян в финале Кубка Стэнли — второй результат в истории НХЛ

После выхода «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финал нынешнего розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в решающей серии Кубка Стэнли сыграют шесть россиян.

В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Даллас Старз»

В составе «Тампы» трое россиян: голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. За «Старз» тоже играют три российских хоккеиста: вратарь Антон Худобин, а также форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов.

Этот второй в истории НХЛ случай, когда в финале Кубка Стэнли сыграют сразу шесть россиян. До этого в сезоне-1999/2000 в решающей серии выступали Владимир Малахов, Сергей Брылин, Александр Могильный, Сергей Немчинов, Сергей Зубов и Роман Ляшенко.

При этом наибольшее количество российских игроков было в финале Кубка Стэнли — 1997/98. Тогда на лёд выходили семь россиян: Вячеслав Фетисов, Борис Миронов, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров, Сергей Гончар и Андрей Николишин.

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на девятое место среди россиян по очкам в плей-офф НХЛ.