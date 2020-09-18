Кучеров вышел на девятое место среди россиян по очкам в плей-офф НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на девятое место по количеству набранных очков за карьеру в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков.

В шестом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» форвард отметился результативной передачей и набрал 87 очков в Кубке Стэнли в карьере.

По этому показателю он обошёл Александра Могильного, на счету которого 86 очков.

Рекордсменом является Сергей Фёдоров с 176 очками. Второе место занимает Евгений Малкин (169). Тройку лучших замыкает Александр Овечкин (131).

Ранее сообщалось, что три российских хоккеиста точно станут обладателями Кубка Стэнли в этом году.