Три российских хоккеиста точно станут обладателями Кубка Стэнли в этом году

Три российских игрока гарантированно станут победителями текущего розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В финале Кубка Стэнли сезона-2019/20 сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз».

В составе «Тампы» выступают россияне: голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. За «Даллас» тоже играют три российских хоккеиста: вратарь Антон Худобин, а также форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов.

Ранее сообщалось, что форвард «Тампы» Никита Кучеров возглавил список бомбардиров плей-офф НХЛ.