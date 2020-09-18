Кучеров возглавил список бомбардиров плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров текущего сезона плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров возглавил список бомбардиров плей-офф НХЛ
  • Reuters

В шестом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ россиянин отметился результативной передачей и набрал 26-е очко в этом розыгрыше Кубка Стэнли. 

На его счету шесть заброшенных шайб и 20 результативных пасов в 19 матчах плей-офф.

Таким образом, российский форвард обогнал в гонке бомбардиров своего одноклубника Брейдена Пойнта (25) и Натана Маккиннона из «Колорадо» (25).

Ранее сообщалось, что передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Айлендерс» и выйти в финал Кубка Стэнли.

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