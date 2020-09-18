Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Айлендерс» и выйти в финал Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме одолел «Нью-Йорк Айлендерс» в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Сначала в составе «Айлендерс» отличился Девон Тэйвз. Затем «Лайтнинг» ответил голом Виктора Хедмана, результативную передачу которому отдал российский нападающий Никита Кучеров. Победную для «Тампы» шайбу забросил Энтони Чирелли, а ассистировал ему россиянин Михаил Сергачёв.

Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4:2 и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Даллас Старз».

Ранее сообщалось, что Семён Варламов признан первой звездой пятого матча плей-офф НХЛ «Тампа» — «Айлендерс».