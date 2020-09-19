Наставник «Далласа» о Худобине: он ничем не может нас удивить

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Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс дал свою оценку игре вратаря команды Антона Худобина.
Наставник «Далласа» о Худобине: он ничем не может нас удивить
  • Reuters

«Звёзды» готовятся к встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финальной серии Кубка Стэнли.

«Мы все хорошо знаем, на что способен Антон. Об этом вам скажут все ребята, которые играют перед ним. Худобин — настоящий боец, отличный одноклубник. В прошлом сезоне, может, он считался вторым вратарём. Но показывал очень сильную статистику, которой нет даже у первых голкиперов. Мы не удивлены, что Худобин играет так хорошо. Да, люди со стороны скажут, что это первый опыт в плей-офф у Добби, когда он выступает полноценно. Но он уже не ребёнок, а матёрый парень. Ничем он нас удивить не может. Мы и так знаем, что он хорош», — приводит слова наставника русскоязычный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что защитник «Тампы» Михаил Сергачёв оценил российскую вратарскую школу перед финалом плей-офф НХЛ.

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