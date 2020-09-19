Сергачёв оценил российскую вратарскую школу перед финалом плей-офф НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв заявил, что испытывает огромную радость за своего соотечественника и вратаря команды Андрея Василевского.

В финальной серии Кубка Стэнли «молнии» сыграют с «Даллас Старз», ворота которого защищает Антон Худобин.

«Вплоть до финала Василевский играл в невероятный хоккей. За него я испытываю огромнейшую радость. Как и за всю российскую школу вратарей, которая продолжает производить на свет таких голкиперов, как Вася, Антон Худобин, Сергей Бобровский. Также на подходе молодые Ярослав Аскаров, Амир Мифтахов. И многие другие», — цитирует Сергачёва официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Худобин сделал комплимент Василевскому перед финалом Кубка Стэнли.