Сергачёв оценил российскую вратарскую школу перед финалом плей-офф НХЛ
- Reuters
В финальной серии Кубка Стэнли «молнии» сыграют с «Даллас Старз», ворота которого защищает Антон Худобин.
«Вплоть до финала Василевский играл в невероятный хоккей. За него я испытываю огромнейшую радость. Как и за всю российскую школу вратарей, которая продолжает производить на свет таких голкиперов, как Вася, Антон Худобин, Сергей Бобровский. Также на подходе молодые Ярослав Аскаров, Амир Мифтахов. И многие другие», — цитирует Сергачёва официальный сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что Худобин сделал комплимент Василевскому перед финалом Кубка Стэнли.