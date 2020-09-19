Худобин сделал комплимент Василевскому перед финалом Кубка Стэнли

Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин высказался об игре соотечественника и коллеги по амплуа Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Россияне сразятся в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Здорово, конечно, что в финале сыграют два российских вратаря. Да и вообще в финале сыграют шесть наших ребят. Это тоже здорово. Знаю ли я Андрея? Конечно, знаю. Мы с ним общались на чемпионате мира. Дружим ли? Не особо. Да и здесь, в «пузыре», не пересекались ещё. Стиль его игры... Это очень техничный, быстрый, ловкий и высокий вратарь, который хорошо передвигается на коньках и на щитках, читает игру. Хороший вратарь. Будет интересная серия», — приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ.