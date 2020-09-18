46 сейвов Варламова, передача Кучерова и рикошет в овертайме: «Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» вышла в финал Кубка Стэнли, обыграв «Айлендерс» в шестом матче серии. Встреча закончилась со счётом 2:1 на 14-й минуте овертайма. Семён Варламов совершил 46 сейвов, но это не спасло его команду от вылета. Никита Кучеров оформил очередную голевую передачу и не только стал лидером в гонке бомбардиров плей-офф, но и повторил клубный рекорд, набрав 26 очков в 19 встречах.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в шестом матче серии и вышла в финал Кубка Стэнли. Команда из Флориды в третий раз в своей истории будет бороться за главный трофей Национальной хоккейной лиги, а у Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачёва появился шанс впервые его завоевать.

Сделать последний шаг к решающему противостоянию года «Тампе» исторически непросто. В последние четыре года она проигрывала пять раз в тех случаях, когда одного матча для выхода в решающую стадию плей-офф было достаточно. Дважды это произошло в 2016-м в серии с «Питтсбургом», дважды — в 2018-м в битве с «Вашингтоном».

Не стала исключением и предыдущая встреча с «Айлендерс», состоявшаяся два дня назад, когда в воротах соперника творил чудеса Семён Варламов. В случае повторения такого сценария ньюйоркцы могли сравнять счёт в серии и получить психологическое преимущество. И были к этому очень близки.

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Но перед шестой игрой из стана «Тампы» поступила приятная новость — в строй вернулся Брэйден Пойнт, в присутствии которого команда проиграла лишь три матча в нынешнем Кубке Стэнли. И хоть сам канадский форвард очков в итоге не набрал, но роль победного талисмана всё-таки исполнил.

Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте. Девон Тэйвз объехал ворота Андрея Василевского, заметил, что вратарь не успел переместиться от одной штанги к другой, и легко завёз шайбу в пустой угол. Таким образом, «Айлендерс» удалось пятый раз открыть счёт в матчах серии.

Но вели ньюйоркцы чуть больше двух минут. Вскоре Варламов отразил плотный бросок Эрика Чернака, но никого из партнёров поблизости не оказалось, в то время как защитник «Тампы» Виктор Хедман использовал свой шанс и добил шайбу. Швед записал себе в актив девятый гол в плей-офф, что для хоккеиста его амплуа является невероятным достижением. Лишь двум защитникам, Брайану Личу и Полу Коффи, удавалось забросить больше в Кубке Стэнли в рамках одного сезона.

Что до Кучерова, то именно он начал комбинацию перед броском Чернака, поэтому справедливо был записан одним из соавторов шайбы. Благодаря этому россиянин заработал ещё один балл за результативность и с 26 очками возглавил гонку бомбардиров плей-офф.

Помимо прочего, Кучеров повторил клубный рекорд Брэда Ричардса, которому в 2004-м понадобилось на четыре матча больше, чтобы достичь такого же результата. В списке лучших российских бомбардиров Кубка Стэнли нападающий «Тампы» обошёл Александра Могильного и поднялся на девятое место с 87 баллами.

Но развить успех «Лайтнинг» долго не удавалось. Хотя инициатива в матче полностью принадлежала им, Варламова больше никто не мог пробить на протяжении основного времени матча. Уже в первой двадцатиминутке «Тампа» перебросала соперника со счётом 17:6, но счёт оставался равным. Во второй трети у «Айлендерс» пошли удаления, однако и они не повлияли на счёт. За три периода Варламов совершил 41 сейв, в то время как Василевскому почти не пришлось вступать в игру — ему приходилось спасать ворота лишь 20 раз.

Начало овертайма обещало быть крайне сложным для голкипера «Айлендерс». Незадолго до перерыва Энди Грин ударил Кучерова клюшкой по лицу и получил двойной малый штраф. «Тампа» почти четыре минуты играла в большинстве, однако ни Кучеров с его двумя бросками, ни Онджей Палат не смогли воспользоваться шансом из-за прекрасной игры Варламова. Ответить им мог бы Брок Нельсон, но он не реализовал прекрасный момент у ворот Василевского.

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Вскоре наступила обратная ситуация — уже «Айлендерс» получили численный перевес благодаря командному штрафу фаворита серии. Но подопечным Барри Тротца не удалось даже освоиться в чужой зоне. На протяжении девяти периодов подряд (с учётом овертаймов) у них не получалось нанести двузначное количество бросков по чужим воротам.

А на 14-й минуте исчерпал лимит удачи и Варламов. Очередная атака «Тампы» привела к суматохе у его ворот. Энтони Сирелли нанёс бросок с пятачка в дальнюю штангу, шайба ударилась и полетела вдоль линии, пока не уткнулась в ногу российского вратаря и не заползла в сетку. В итоге даже 46 сейвов российского голкипера не помогли избежать одного курьёзного гола, который поставил крест на борьбе «Айлендерс» за Кубок Стэнли.

«У нас был хороший шанс на победу в этом матче, но Нельсон не забил, что уж тут поделаешь. Конечно, мы расстроены. Мы хотели сыграть в финале, и шанс у нас был. Но мы проиграли, и сезон для нас закончен», — посетовал после поражения Варламов.

На пути к финалу «Лайтнинг» установили уникальный рекорд НХЛ — её счётчик овертаймов остановился на отметке 185 минут и 17 секунд. Так много в плей-офф не играла ещё ни одна команда в истории лиги.

«Тампа» теперь разыграет трофей с «Даллас Старз», первый матч между ними запланирован на 19 сентября. Это означает, что обладателями Кубка Стэнли теперь станут трое россиян, но вопрос, какую команду они будут представлять, пока остаётся открытым. Кучерову, Василевскому и Сергачёву будут противостоять Александр Радулов, Антон Худобин и Денис Гурьянов. Так много российских хоккеистов не играло в финалах вот уже 20 лет.