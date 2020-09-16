«Айлендерс» одолел «Тампу» в матче плей-офф НХЛ, Варламов сделал 36 сейвов

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«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором овертайме пятого матча финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Айлендерс» одолел «Тампу» в матче плей-офф НХЛ, Варламов сделал 36 сейвов
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Нью-Йорка» отличился Райан Пуллок, а победную шайбу забросил Джордан Эберле. У «Лайтнинг» шайбу забросил Виктор Хедман. 

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 36 бросков из 37. 

Российские игроки «Тампы» Михаил Сергачёв и Никита Кучеров не отметились результативными действиями, а вратарь Андрей Василевский совершил 22 спасения.

Таким образом, «Айлендерс» сократил отставание в серии — 2:3. 

Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет.

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