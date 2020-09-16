«Айлендерс» одолел «Тампу» в матче плей-офф НХЛ, Варламов сделал 36 сейвов
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 2:1.
В составе «Нью-Йорка» отличился Райан Пуллок, а победную шайбу забросил Джордан Эберле. У «Лайтнинг» шайбу забросил Виктор Хедман.
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 36 бросков из 37.
Российские игроки «Тампы» Михаил Сергачёв и Никита Кучеров не отметились результативными действиями, а вратарь Андрей Василевский совершил 22 спасения.
Таким образом, «Айлендерс» сократил отставание в серии — 2:3.
Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет.