«Айлендерс» одолел «Тампу» в матче плей-офф НХЛ, Варламов сделал 36 сейвов

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором овертайме пятого матча финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Нью-Йорка» отличился Райан Пуллок, а победную шайбу забросил Джордан Эберле. У «Лайтнинг» шайбу забросил Виктор Хедман.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 36 бросков из 37.

Российские игроки «Тампы» Михаил Сергачёв и Никита Кучеров не отметились результативными действиями, а вратарь Андрей Василевский совершил 22 спасения.

Таким образом, «Айлендерс» сократил отставание в серии — 2:3.

Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 20 лет.