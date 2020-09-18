Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ
- Reuters
- © Perry Nelson-USA TODAY Sports
В шестом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин отметился результативной передачей и набрал 26 очков в текущем сезоне Кубке Стэнли.
Таким образом, Кучеров сравнялся по количеству набранных очков в одном плей-офф с Брэдом Ричардсом, который является рекордсменом команды по этому показателю. Это достижение канадец установил в сезоне-2003/04.
Ранее Семён Варламов выразил мнение, что у «Айлендерс» был хороший шанс на победу в матче с «Тампой».