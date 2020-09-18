Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил рекорд клуба по количеству набранных очков в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров повторил рекорд «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

В шестом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин отметился результативной передачей и набрал 26 очков в текущем сезоне Кубке Стэнли.

Таким образом, Кучеров сравнялся по количеству набранных очков в одном плей-офф с Брэдом Ричардсом, который является рекордсменом команды по этому показателю. Это достижение канадец установил в сезоне-2003/04.

Ранее Семён Варламов выразил мнение, что у «Айлендерс» был хороший шанс на победу в матче с «Тампой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить