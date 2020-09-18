Варламов считает, что у «Айлендерс» был хороший шанс на победу в матче с «Тампой»

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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2 ОТ) в шестом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Варламов считает, что у «Айлендерс» был хороший шанс на победу в матче с «Тампой»
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

«У нас был хороший шанс на победу в этом матче, но Нельсон не забил, что уж тут поделаешь. Конечно, мы расстроены. Мы хотели сыграть в финале, и шанс у нас был. Но мы проиграли, и сезон для нас закончен», — цитирует Варламова пресс-служба НХЛ.

«Лайтнинг» выиграл серию у «Айлендерс» со счётом 4:2 и вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Даллас Старз». 

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на девятое место среди россиян по очкам в плей-офф НХЛ.

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