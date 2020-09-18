Варламов считает, что у «Айлендерс» был хороший шанс на победу в матче с «Тампой»
- Reuters
- © Perry Nelson-USA TODAY Sports
«У нас был хороший шанс на победу в этом матче, но Нельсон не забил, что уж тут поделаешь. Конечно, мы расстроены. Мы хотели сыграть в финале, и шанс у нас был. Но мы проиграли, и сезон для нас закончен», — цитирует Варламова пресс-служба НХЛ.
«Лайтнинг» выиграл серию у «Айлендерс» со счётом 4:2 и вышел в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Даллас Старз».
Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на девятое место среди россиян по очкам в плей-офф НХЛ.