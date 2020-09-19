Яшин считает, что исход финала Кубка Стэнли решат российские вратари

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Бывший капитан сборной России по хоккею Алексей Яшин попытался назвать фаворита финальной серии Кубка Стэнли.
Яшин считает, что исход финала Кубка Стэнли решат российские вратари
  • Алексей Яшин
  • РИА Новости

В решающий раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пробились «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз».

«Понятно, что от «Тампы» больше ждут победы. Но и у «Далласа» очень сильная команда с хорошей атакой. Особенно надо отметить первое звено, где Александр Радулов играет с Джейми Бенном и Тайлером Сегином. Они отлично действуют в большинстве. И многое будет зависеть от того, как проявят себя вратари. Если Антон Худобин будет так же стоять на ушах, как в серии с «Вегасом», то у «Тампы» могут быть проблемы», — приводят слова Яшина «Известия».

Ранее сообщалось, что защитник «Тампы» Михаил Сергачёв оценил российскую вратарскую школу перед финалом плей-офф НХЛ.

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