Худобин установил новый рекорд «Далласа» по сейвам в одном плей-офф НХЛ
- Reuters
В первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Худобин отразил 28 из 31 броска по воротам «Старз».
Таким образом, теперь на его счету 624 сейва за текущий розыгрыш плей-офф, и он вышел на первое место в истории «Далласа», опередив предыдущего рекордсмена — Эда Бельфора, который в 2000 году совершил 606 спасений.
Ранее сообщалось, что два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Даллас» и сравнять счёт в серии финала Кубка Стэнли.