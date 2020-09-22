Худобин установил новый рекорд «Далласа» по сейвам в одном плей-офф НХЛ

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Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин вышел на первое место в истории клуба по количеству отражённых бросков за один розыгрыш плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Худобин установил новый рекорд «Далласа» по сейвам в одном плей-офф НХЛ
  • Reuters

В первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Худобин отразил 28 из 31 броска по воротам «Старз».

Таким образом, теперь на его счету 624 сейва за текущий розыгрыш плей-офф, и он вышел на первое место в истории «Далласа», опередив предыдущего рекордсмена — Эда Бельфора, который в 2000 году совершил 606 спасений.

Ранее сообщалось, что два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Даллас» и сравнять счёт в серии финала Кубка Стэнли.

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