Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Даллас» и сравнять счёт в серии финала Кубка Стэнли

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз» во втором матче серии финала Кубка Стэнли сезона-2019/20.
Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Даллас» и сравнять счёт в серии финала Кубка Стэнли
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Лайтнинг».

Победу «Тампе» принесли шайбы Брейдена Пойнта, Ондржея Палата и Кевина Шаттенкирка. Никита Кучеров записал в свой актив две результативные передачи. Михаил Сергачёв очков не набрал. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.

«Даллас» ответил шайбами Джо Павелски и Маттиаса Янмарка. Александ Радулов стал автором двух голевых передач. Денис Гурьянов не отличился результативными действиями. В активе голкипера «Старз» Антона Худобина 28 сейвов.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:1. Третья игра серии состоится 24 сентября.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин высказался об участии шести российских хоккеистов в финале Кубка Стэнли.

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