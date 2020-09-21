Матыцин высказался об участии шести российских хоккеистов в финале Кубка Стэнли

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос об участии шести россиян в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Следим, очень радуемся за воспитанников российской школы. Это ещё раз подтверждает то, что у нас есть культура, традиции и система подготовки, в данном случае в хоккее. И это доказывает, что наши спортсмены более чем конкурентны на самом высоком хоккейном профессиональном уровне», — приводит слова Матыцина ТАСС.

В финале Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» выступают Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. А за «Даллас Старз» играют Антон Худобин, Денис Гурьянов и Александр Радулов.

Ранее Николай Хабибулин высказал мнение о голкипере «Даллас Старз» Антоне Худобине.