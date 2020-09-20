Хабибулин о Худобине: Антон сейчас — более современная версия Мартина Бродо

Короткая ссылка
Обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Николай Хабибулин высказал мнение о голкипере «Даллас Старз» Антоне Худобине.
Хабибулин о Худобине: Антон сейчас — более современная версия Мартина Бродо
  • Reuters

«История Худобина в этом плей-офф очень классная. Мне кажется, он никогда особо не был основным вратарём. Возрастной парень. И тут — нужно много играть, причём подряд. Но посмотрите, «Даллас» начал побеждать, и теперь видно, что Антон получает громадное удовольствие от игры, что его команда идёт дальше, а он проводит все матчи нон-стоп. Это для него большое наслаждение», — приводит слова Хабибулина пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что работал с нынешним тренером вратарей «Далласа» Джеффом Ризом ещё во время выступлений за «Тампу».

«Это было очень давно, а игра меняется. Но, глядя на Худобина, скажу так: он по стилю — словно вратарь из начала 2000-х. Мало кто так сейчас играет. Антон сейчас — более современная версия Мартина Бродо. Но главное тут не стиль, а результат. И он есть», — добавил Хабибулин.

Ранее сообщалось, что Худобин обогнал Бобровского по числу побед за карьеру в плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить