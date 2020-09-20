Худобин обогнал Бобровского по числу побед за карьеру в плей-офф НХЛ

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин вышел на шестое место среди российских вратарей по количеству побед в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за карьеру.

Победа «Далласа» над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли стала 13-й для Худобина в плей-офф НХЛ.

Таким образом, он превзошёл результат голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, на счету которого 12 выигранных матчей.

Национальный рекорд по этому показателю принадлежит Евгению Набокову (42), второе место занимает Николай Хабибулин (39), а тройку лучших замыкает голкипер «Тампы» Андрей Василевский (29).

В минувшей игре с «Тампой» Худобин отразил 35 бросков из 36 и помог своей команде одержать победу со счётом 4:1. Россиянин был признан первой звездой матча.

Ранее американский журналист Адам Херман заявил, что «Даллас» включил Худобина и Кивиранту в состав против своей воли.