Американский журналист: «Даллас» включил Худобина и Кивиранту в состав против своей воли

Короткая ссылка
Американский журналист Адам Херман отреагировал на победу «Даллас Старз» над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Американский журналист: «Даллас» включил Худобина и Кивиранту в состав против своей воли
  • © Bruce Bennett/Getty Images/AFP

«Всего три победы отделяют «Даллас» от победы в Кубке Стэнли. А ключевыми игроками команды являются Антон Худобин и Йоэль Кивиранта. Два хоккеиста, которых «Даллас» включил в состав против своей воли. Никогда прежде не было более очевидного примера, отражающего, насколько успехи или неудачи плей-офф случайны», — написал Херман в своём Twitter

В минувшей игре с «Тампой» Худобин отразил 35 бросков из 36 и помог своей команде одержать победу со счётом 4:1. Россиянин был признан первой звездой матча.

Худобин занял место в воротах «Далласа» в плей-офф НХЛ после травмы основного голкипера команды Бена Бишопа. Кивиранта стал играть в основе с седьмого матча серии с «Колорадо Эвеланш», тогда он оформил хет-трик.

Ранее сообщалось, что Худобин перед матчем с «Тампой» предложил партнёрам по «Далласу» украсть Кубок Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить