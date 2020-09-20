Американский журналист: «Даллас» включил Худобина и Кивиранту в состав против своей воли

Американский журналист Адам Херман отреагировал на победу «Даллас Старз» над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Всего три победы отделяют «Даллас» от победы в Кубке Стэнли. А ключевыми игроками команды являются Антон Худобин и Йоэль Кивиранта. Два хоккеиста, которых «Даллас» включил в состав против своей воли. Никогда прежде не было более очевидного примера, отражающего, насколько успехи или неудачи плей-офф случайны», — написал Херман в своём Twitter.

В минувшей игре с «Тампой» Худобин отразил 35 бросков из 36 и помог своей команде одержать победу со счётом 4:1. Россиянин был признан первой звездой матча.

Худобин занял место в воротах «Далласа» в плей-офф НХЛ после травмы основного голкипера команды Бена Бишопа. Кивиранта стал играть в основе с седьмого матча серии с «Колорадо Эвеланш», тогда он оформил хет-трик.

Ранее сообщалось, что Худобин перед матчем с «Тампой» предложил партнёрам по «Далласу» украсть Кубок Стэнли.