Худобин перед матчем с «Тампой» предложил партнёрам по «Далласу» украсть Кубок Стэнли

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как перед первым матчем финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на презентации Кубка Стэнли в шутку предложил своим партнёрам по команде украсть трофей.

«Я сказал парням: может быть, украдём его и убежим?.. Но финал есть финал. Для меня это тоже впервые. Интересно. Но ты понимаешь, что это такие же матчи. Просто сейчас играют только две команды — и всё. Слава богу, мы победили и двигаемся дальше. Не думаю, что стоит слишком фокусироваться на том, что это финал. Просто нужно выходить и делать свою работу», — приводит слова Худобина пресс-служба НХЛ.

В минувшей игре с «Тампой» Худобин отразил 35 бросков из 36 и помог своей команде одержать победу со счётом 4:1. Россиянин был признан первой звездой матча.

Ранее тренер «Далласа» Рик Боунесс оценил игру Худобина в первом матче финала Кубка Стэнли.