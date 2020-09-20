Худобин перед матчем с «Тампой» предложил партнёрам по «Далласу» украсть Кубок Стэнли

Короткая ссылка
Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как перед первым матчем финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на презентации Кубка Стэнли в шутку предложил своим партнёрам по команде украсть трофей.
Худобин перед матчем с «Тампой» предложил партнёрам по «Далласу» украсть Кубок Стэнли
  • Reuters

«Я сказал парням: может быть, украдём его и убежим?.. Но финал есть финал. Для меня это тоже впервые. Интересно. Но ты понимаешь, что это такие же матчи. Просто сейчас играют только две команды — и всё. Слава богу, мы победили и двигаемся дальше. Не думаю, что стоит слишком фокусироваться на том, что это финал. Просто нужно выходить и делать свою работу», — приводит слова Худобина пресс-служба НХЛ.

В минувшей игре с «Тампой» Худобин отразил 35 бросков из 36 и помог своей команде одержать победу со счётом 4:1. Россиянин был признан первой звездой матча.

Ранее тренер «Далласа» Рик Боунесс оценил игру Худобина в первом матче финала Кубка Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить