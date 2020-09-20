Тренер «Далласа» оценил игру Худобина в первом матче финала Кубка Стэнли

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Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс высказался об игре российского голкипера команды Антона Худобина в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Тренер «Далласа» оценил игру Худобина в первом матче финала Кубка Стэнли
  • Reuters

«Я могу долго говорить об Антоне, он отличный спортсмен. Но тут речь совсем не о стилях игры и рассуждениях, кто как красиво делает свою работу. Просто нужно останавливать шайбы. Худобин делает всё, что в его силах, чтобы остановить каждый бросок. Сегодня мы увидели страсть в его игре, что Антон хочет побеждать и просто отражает броски один за одним. Он здорово играет позиционно, отлично видит площадку. Но самое важное, что у Худобина есть дух соперничества. И поэтому он так эффективен», — приводит слова Боунесса пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

В минувшей игре с «Тампой» Худобин отразил 35 бросков из 36 и помог своей команде одержать победу со счётом 4:1. Россиянин был признан первой звездой матча.

Ранее Худобин заявил, что концентрировался на каждом следующем броске игроков «Тампы» в прошедшем матче.

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