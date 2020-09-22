Кучеров отреагировал на установление рекорда «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ
- Reuters
«Приятно войти в историю, но мы тут собрались вовсе не ради рекордов. Наша цель — выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова Кучерова пресс-служба НХЛ.
Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» российский форвард записал в свой актив две голевые передачи, тем самым набрав 28 очков в текущем плей-офф, таким образом, выйдя на первое место в истории клуба по данному показателю, превзойдя достижение канадского форварда Брэда Ричардса в 26 очков, установленное в сезоне-2003/04.
Ранее сообщалось, что Кучеров обошёл Овечкина по очкам в одном плей-офф НХЛ.