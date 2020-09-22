Кучеров обошёл Овечкина по очкам в одном плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на четвёртое место среди соотечественников по количеству набранных очков в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» российский форвард записал в свой актив две голевые передачи, тем самым набрав 28 очков в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таким образом, Кучером вышел на четвёртое место среди российских игроков по очкам, набранным в одном розыгрыше Кубка Стэнли, опередив форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, набравшего 27 очков в плей-офф сезона-2017/18, и сравнявшись с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным, также набравшим 28 очков в плей-офф сезона-2016/17.

Рекордсменом является Малкин — 36 очков. На втором месте форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов — 32 очка, а на третьем месте выступавший за «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре — 31 очко.

Ранее сообщалось, что Кучеров установил новый рекорд «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ.