Кучеров установил новый рекорд «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров превзошёл рекорд клуба по количеству набранных очков в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров установил новый рекорд «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ
  • Reuters

Во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» российский форвард записал в свой актив две голевые передачи, тем самым набрав 28 очков в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 

Таким образом, Кучеров установил новый рекорд клуба по количеству набранных в одном плей-офф очков, превзойдя достижение канадского форварда Брэда Ричардса в 26 очков, установленное в сезоне-2003/04.

Ранее сообщалось, что два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Даллас» и сравнять счёт в серии финала Кубка Стэнли.

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