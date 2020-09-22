Хедман отметил вклад Василевского в победу «Тампы» во втором матче финала Кубка Стэнли с «Далласом»
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«Возможно, если бы мы уступали 0:3, то тоже старались бы залезть сопернику под кожу и вывести его из себя. Конечно, не стоит поддаваться на провокации. Нашим бригадам меньшинства пришлось потрудиться, чтобы отстоять преимущество в счёте. Хорошо, Васи сделал несколько важнейших сейвов», — приводит слова Хедмана пресс-служба НХЛ.
«Тампа» обыграла «Даллас» и сравняла счёт в финальной серии (1:1). Василевский отразил 27 из 29 бросков по воротам «Лайтнинг».
Ранее главный тренер «Тампы» рассказал, что его восхищает в игре Кучерова.