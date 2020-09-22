Хедман отметил вклад Василевского в победу «Тампы» во втором матче финала Кубка Стэнли с «Далласом»

Короткая ссылка
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал победу команды над «Даллас Старз» во втором матче серии финала Кубка Стэнли сезона-2019/20.
Хедман отметил вклад Василевского в победу «Тампы» во втором матче финала Кубка Стэнли с «Далласом»
  • Reuters

«Возможно, если бы мы уступали 0:3, то тоже старались бы залезть сопернику под кожу и вывести его из себя. Конечно, не стоит поддаваться на провокации. Нашим бригадам меньшинства пришлось потрудиться, чтобы отстоять преимущество в счёте. Хорошо, Васи сделал несколько важнейших сейвов», — приводит слова Хедмана пресс-служба НХЛ.

«Тампа» обыграла «Даллас» и сравняла счёт в финальной серии (1:1). Василевский отразил 27 из 29 бросков по воротам «Лайтнинг».

Ранее главный тренер «Тампы» рассказал, что его восхищает в игре Кучерова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить