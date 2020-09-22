Хедман отметил вклад Василевского в победу «Тампы» во втором матче финала Кубка Стэнли с «Далласом»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал победу команды над «Даллас Старз» во втором матче серии финала Кубка Стэнли сезона-2019/20.

«Возможно, если бы мы уступали 0:3, то тоже старались бы залезть сопернику под кожу и вывести его из себя. Конечно, не стоит поддаваться на провокации. Нашим бригадам меньшинства пришлось потрудиться, чтобы отстоять преимущество в счёте. Хорошо, Васи сделал несколько важнейших сейвов», — приводит слова Хедмана пресс-служба НХЛ.

«Тампа» обыграла «Даллас» и сравняла счёт в финальной серии (1:1). Василевский отразил 27 из 29 бросков по воротам «Лайтнинг».

Ранее главный тренер «Тампы» рассказал, что его восхищает в игре Кучерова.