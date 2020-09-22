Тренер «Тампы» рассказал, что его восхищает в игре Кучерова

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру российского форварда Никиты Кучерова во втором матче серии финала Кубка Стэнли сезона-2019/20 с «Даллас Старз».

«Что меня восхищает в Кучерове — это то, с какой страстью он борется за шайбу. Мы все говорим о его передачах — и по делу, но вы посмотрите, как часто он вступает в единоборства и выигрывает их. Когда так совмещаются мастерство и бойцовские качества, этим нельзя не восхищаться», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

Он также высказался об инциденте с Кучеровым на старте первого периода — на восьмой минуте Кучеров жёстко врезался в борт и, поднявшись со льда с большим трудом, отправился в раздевалку.

«Будь он помоложе, я бы, возможно, переживал, что его эмоции возьмут верх и это как-то скажется на его игре. Но сейчас уже нет. К нему постоянно приковано огромное внимание, и он научился с этим жить. Знает, что нельзя показывать слабость и поддаваться чувствам. Куч играл так же чётко и системно, как будто ничего не случилось», — добавил специалист.

После своего возвращения на лёд Кучеров стал автором двух ассистов, которые помогли «Тампе» обыграть «Даллас» и сравнять счёт в финальной серии (1:1).

Ранее сообщалось, что Кучеров отреагировал на установление рекорда «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ.