Кучеров: честно говоря, игроки «Тампы» не думали о Худобине

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказал мнение о противостоянии своему соотечественнику, голкиперу «Даллас Старз» Антону Худобину, во втором матче серии финала Кубка Стэнли.

«Честно говоря, мы не думали о Худобине. Понятно, что он хороший вратарь, но мы должны были придерживаться плана: создавать трафик перед воротами, бросать, работать на добиваниях. Простота стала ключом к успеху», — приводит слова Кучерова пресс-служба НХЛ.

Он также рассказал, почему на старте первого периода покинул лёд и ушёл в раздевалку.

«На самом деле что-то случилось с моим визором. Когда его починили, я вернулся. Что и говорить, старт матча выдался лично для меня непростым. Но это плей-офф, тут не стоит ожидать чего-то иного», — добавил россиянин.

Кучеров записал в свой актив две голевые передачи, чем помог «Тампе» обыграть «Даллас» и сравнять счёт в финальной серии (1:1). Худобин совершил 28 сейвов.

Ранее сообщалось, что Худобин установил новый рекорд «Далласа» по сейвам в одном плей-офф НХЛ.