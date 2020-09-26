Кучеров установил рекорд плей-офф НХЛ по передачам среди крайних нападающих

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Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству результативных передач среди крайних нападающих.
Кучеров установил рекорд плей-офф НХЛ по передачам среди крайних нападающих
  • Reuters

В четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:4 ОТ) Кучеров отметился двумя результативными передачами. Теперь на его счету 25 голевых пасов в нынешнем плей-офф. Таким образом, россиянин установил рекорд по данному показателю среди крайних нападающих, превзойдя достижение Марка Рекки, отдавшего в 1991 году 24 передачи.

Ранее сообщалось, что Александр Радулов сделал 10-ю результативную передачу в нынешнем Кубке Стэнли.

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