Кучеров вышел на восьмое место по ассистам в плей-офф НХЛ среди россиян

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Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на восьмое место по количеству результативных передач в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за карьеру среди российских игроков.
Кучеров вышел на восьмое место по ассистам в плей-офф НХЛ среди россиян
  • Reuters

В четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:4 ОТ) Кучеров отметился двумя результативными передачами. Всего на его счету 57 голевых пасов за карьеру в плей-офф.

По этому показателю он вышел на восьмое место среди россиян, обогнав Алексея Ковалёва (55 передач).

Рекордсменом среди россиян является Сергей Фёдоров (176), второе место занимает Евгений Малкин (169), тройку лучших замыкает Александр Овечкин (131).

Ранее сообщалось, что Кучеров установил рекорд плей-офф НХЛ по передачам среди крайних нападающих.

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