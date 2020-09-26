Радулов сравнялся с Тарасенко по очкам за карьеру в матчах плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов вышел на 15-е место по количеству набранных очков в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за карьеру.
Радулов сравнялся с Тарасенко по очкам за карьеру в матчах плей-офф НХЛ
  • Reuters

В четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ) Радулов отметился результативной передачей. Теперь на его счету 49 очков за карьеру в плей-офф НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Владимиром Тарасенко. 

Рекордсменом среди россиян является Сергей Фёдоров (176), второе место занимает Евгений Малкин (169), тройку лучших замыкает Александр Овечкин (131).

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на второе место по очкам за один плей-офф НХЛ среди россиян.

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