Кучеров вышел на второе место по очкам за один плей-офф НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на второе место по количеству набранных очков в одном плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:4 ОТ) Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, в текущем розыгрыше турнира форвард набрал 32 (7 + 25) очка в 23 матчах и вышел на второе место среди российских игроков по данному показателю, повторив результат Евгения Кузнецова в 2018 году.

Рекордсменом является Евгений Малкин, который в 2009 году набрал 36 очков.

Ранее сообщалось, что «Тампа» в ОТ одолела «Даллас» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли, а Кучеров набрал два очка.