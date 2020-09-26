Кучеров вышел на второе место по очкам за один плей-офф НХЛ среди россиян

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на второе место по количеству набранных очков в одном плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров вышел на второе место по очкам за один плей-офф НХЛ среди россиян
  • globallookpress.com

В четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:4 ОТ) Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, в текущем розыгрыше турнира форвард набрал 32 (7 + 25) очка в 23 матчах и вышел на второе место среди российских игроков по данному показателю, повторив результат Евгения Кузнецова в 2018 году.

Рекордсменом является Евгений Малкин, который в 2009 году набрал 36 очков.

Ранее сообщалось, что «Тампа» в ОТ одолела «Даллас» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли, а Кучеров набрал два очка.

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