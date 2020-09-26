Кучеров вышел на второе место по очкам за один плей-офф НХЛ среди россиян
- globallookpress.com
В четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:4 ОТ) Кучеров отметился двумя результативными передачами.
Таким образом, в текущем розыгрыше турнира форвард набрал 32 (7 + 25) очка в 23 матчах и вышел на второе место среди российских игроков по данному показателю, повторив результат Евгения Кузнецова в 2018 году.
Рекордсменом является Евгений Малкин, который в 2009 году набрал 36 очков.
Ранее сообщалось, что «Тампа» в ОТ одолела «Даллас» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли, а Кучеров набрал два очка.