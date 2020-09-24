Гол и пас Кучерова, замена Худобина и травма Радулова: «Тампа» обыграла «Даллас» и повела в финале Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» обыграла «Даллас» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли, а одной из звёзд встречи стал Никита Кучеров. Форвард отметился голом и результативной передачей и стал четвёртым россиянином в истории НХЛ, которому удалось набрать 30 и более очков в рамках одного плей-офф. При этом отечественные легионеры «Старз» выступили неудачно. Антон Худобин пропустил пять шайб и был заменён, а Александр Радулов и Денис Гурьянов получили травмы.

В Эдмонтоне прошёл третий матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй» и «Далласом». После двух периодов подопечные Джона Купера вели с разницей в четыре шайбы и в итоге уверенно взяли верх — 5:2. И если форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров вновь стал одной из главных звёзд встречи и установил несколько статистических достижений, то российские легионеры «Старз» выступили не лучшим образом.

Для «Тампы» победа во втором матче финала Кубка Стэнли оказалась важной с точки зрения не только счёта в серии, но и психологии. Хоккеисты из Флориды впервые за долгое время смогли успешно сыграть в большинстве, но что более важно, испортить настроение голкиперу соперника. В предыдущих четырёх встречах Худобин пропускал максимум две шайбы, при этом отражая не менее 94,4% бросков, а его вдохновенная игра была ключевым фактором успехов коллектива. Поэтому Купер был особенно рад тому, что его подопечные смогли создать проблемы вратарю «Далласа» и вывести того из состояния равновесия.

Уже в дебюте третьего матча стало заметно, что поражение в предыдущей игре заметно сказалось на моральном состоянии Худобина. Россиянин был уже не так уверен в себе, а защитники «Старз» отказывались поддерживать своего голкипера. Уже на шестой минуте лучший бомбардир техасцев Миро Хейсканен предпринял неудачную попытку разворота на границе собственной зоны и оказался не готов к жёсткому прессингу со стороны Ондржея Палата. Финн упал, а Кучеров подхватил шайбу и уверенно реализовал импровизированный буллит.

85 секунд спустя положение «Далласа» стало ещё более незавидным, а автором гола стал вернувшийся на лёд после травмы Стивен Стэмкос. Капитан «Тампа-Бэй» получил повреждение нижней части тела по ходу подготовки к плей-офф и до этого матча не провёл в розыгрыше ни одной встречи. Но ни отсутствие практики, ни ограниченное количество игрового времени не помешали ему вписать своё имя в историю. Канадский форвард получил пас у борта, разобрался с защитником и направил шайбу точно в дальнюю девятку. До настоящего момента лишь одному хоккеисту удавалось пропустить почти весь Кубок Стэнли, но сходу отличиться в финале. В 1940 году это сделал Билли Тэйлор из «Торонто Мейпл Лифс».

«Я узнал, что буду играть, накануне, во время раскатки. Это было моей мечтой все последние месяцы. Понятно, что я много пропустил и что будет непросто, но я уже устал смотреть, как ребята отдаются борьбе в каждом матче, а я не в состоянии им помочь... Моей задачей было сыграть как можно больше. У меня есть определённая проблема, над которой я работаю. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Стэмкоса пресс-служба НХЛ.

Учитывая нынешнюю форму нападающего, Купер не стал разбивать первое звено и поставил Стэмкоса в четвёртую тройку нападения с Седриком Пакеттом и Патриком Маруном. Но уже в середине первого периода наставнику пришлось вновь вносить коррективы в состав из-за того, что Стивен почувствовал дискомфорт. Купер перестал выпускать его на лёд, из-за чего игровое время нападающего остановилось на отметке 2 минуты 47 секунд.

«Все игроки на скамейке запасных выплеснули свои эмоции после гола Стэммера. Он провёл только пять смен, но это были очень эффективные пять смен, которые вы редко увидите в игре плей-офф... Это было чертовски круто», — отметил Купер.

Преимущество в два гола немного расслабило «Лайтнинг», чем мгновенно воспользовались их соперники. Кучеров и партнёры грубо ошиблись по ходу розыгрыша большинства и позволили сократить отставание в счёте. Руп Хинтц здорово поборолся в углу и нашёл Джейсона Дикинсона в левом круге вбрасывания, а тот броском в касание оставил не у дел Андрея Василевского.

По итогам первого периода «Лайтнинг» вдвое уступили сопернику по количеству бросков (8—16), но во втором игровом отрезке превзошли «Даллас» по этому показателю более чем в пять раз (21—4). В итоге, российский голкипер «Старз» не справился с таким объёмом работы и пропустил трижды.

Ко всем голам «Лайтнинг» во втором периоде так или иначе оказался причастен Кучеров. Сначала он поучаствовал в розыгрыше численного преимущества, которое точным кистевым броском завершил Виктор Хедман, затем организовал молниеносную контратаку и отметился передачей на Брэйдена Пойнта. Также нападающий находился на льду в тот момент, когда Палат в пятый раз огорчал Худобина.

Таким образом, Никита добавил в копилку ещё два балла за результативность и стал всего лишь четвёртым россиянином в истории НХЛ, которому удалось набрать 30 очков в рамках одного плей-офф. Помимо него подобным могут похвастаться лишь Павел Буре, Евгений Кузнецов и Евгений Малкин.

«Мы просто придерживаемся плана. И, если надо, его корректируем. Я всегда говорил: чем проще мы играем, тем лучше получается. Хотя я бы не сказал, что только второй период был удачным. Мы все 60 минут действовали на уровне. Ещё пару раз так — и всё будет прекрасно», — заявил Кучеров.

В текущем розыгрыше плей-офф Кучеров 23 раза ассистировал своим партнёрам. Это не только рекорд среди отечественных хоккеистов, но и лучший показатель в лиге с сезона-1992/93, когда Уэйн Гретцки и Дуг Гилмор отдали по 25 передач. Кроме того, Никита вышел на восьмое место по набранным очкам в Кубке Стэнли среди россиян за всю историю — 91 (36 + 55), обойдя Сергея Гончара (22 + 68). Его следующий ориентир — Игорь Ларионов (30 + 67).

Тем не менее, два очка по системе «гол + пас» и участие в четырёх из пяти результативных комбинаций позволили Кучерову стать лишь третьей звездой матча. Первой и второй были названы Хедман и Пойнт, записавшие на свой счёт по три очка (1 + 2). Причём швед стал всего лишь третьим защитником в истории НХЛ с десятью и более шайбами в одном плей-офф. По этому показателю он обошёл легендарных Бобби Орра и Брэда Парка, приблизившись к Брайану Личу (11) и Полу Коффи (12). А канадец стал единоличным лидером гонки снайперов с 11 точными бросками и продолжил преследовать своего партнёра по звену в споре бомбардиров. В активе Брэйдена 28 очков.

«Как уже пару дней назад сказал Кучеров, мы тут не для персональных рекордов. Я счастлив, что забил, но победа команды куда важнее. Наша цель прежняя — выиграть Кубок Стэнли», — заверил Хедман.

Стэмкос же не упустил возможность похвалить своих партнёров. Так, он отметил лидерские качества Кучерова и Хедмана и подчеркнул, что оба добились огромного прогресса.

«Хед поднял свою игру на фантастический уровень, Куч так и просто лучший игрок в мире. Я в любом случае с оптимизмом смотрю на следующий матч», — заявил Стэмкос.

Заключительный период получился одним из самых закрытых в нынешнем финале Кубка Стэнли. Коллективы суммарно нанесли всего семь бросков по воротам, однако один из них стал точным. Хейсканен воспользовался неразберихой у ворот противника и прервал свою «сухую» серию из восьми встреч. Василевский завершил матч с 22 сейвами в активе и одержал 16-ю победу в плей-офф, повторив клубный рекорд Николая Хабибулина. Худобин же был заменён на Джейка Оттингера и наблюдал со скамейки за выступлением своих партнёров.

«Моя замена — это решение тренера. Он хотел изменить что-то, встряхнуть команду. Мне не нужен отдых или что-то в этом духе. Если ты вышел играть в финале Кубка Стэнли, то должен быть готов к любой нагрузке», — сказал Худобин.

Пусть в третьем периоде «Даллас» сумел отличиться и сохранить свои ворота в неприкосновенности, зато лишился обоих российских форвардов. В попытке провести силовой приём Александр Радулов упал и врезался головой в борт, а Денис Гурьянов получил шайбой в лицо. После этого оба больше не появлялись на льду.

«Во втором периоде мы потеряли командную игру, темп и фокус. Мы выглядели реально плохо. Первые четыре гола «Тампы» мы организовали сами себе. Даже не знаю, что тут можно было изменить по составу, чтобы этого не произошло. Но теперь мы должны выбросить этот матч из головы и готовиться к пятнице», — заявил исполняющий обязанности главного тренера «Далласа» Рик Боунесс.