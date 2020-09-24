Кучеров обошёл Буре по голам за карьеру в матчах Кубка Стэнли

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на восьмое место по заброшенным шайбам в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков.
Кучеров обошёл Буре по голам за карьеру в матчах Кубка Стэнли
  • Reuters

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2) форвард отметился голом, и теперь на его счету 36 шайб в матчах плей-офф за карьеру. По этому показателю он обошёл Павла Буре (35).

Национальный рекорд принадлежит Александру Овечкину (69 голов). Второе место занимает Евгений Малкин (63). Тройку лучших замыкает Сергей Фёдоров (52).

Ранее сообщалось, что Кучеров установил российский рекорд по голевым передачам в одном плей-офф НХЛ.

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