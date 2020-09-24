Кучеров установил российский рекорд по голевым передачам в одном плей-офф НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд по результативным передачам в одном плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков.

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2) форвард отметился результативной передачей. Таким образом, в нынешнем плей-офф он сделал уже 23 голевые передачи.

Кучеров установил рекорд среди россиян по данному показателю. Предыдущее достижение принадлежало Евгению Малкину, который в 2009 году отдал 22 передачи.

Кроме того, результат Кучерова является лучшим в НХЛ с сезона-1992/93. Тогда Уэйн Гретцки и Даг Гилмор сделали по 25 передач.

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на четвёртое место по очкам за один плей-офф среди россиян.