Кучеров вышел на четвёртое место по очкам за один плей-офф среди россиян

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на чистое четвёртое место по количеству набранных очков в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2) форвард отметился голом и результативной передачей. Таким образом, он набрал 30 очков в 22 матчах текущего плей-офф.

Таким образом, он вышел на четвёртое место по данному показателю среди россиян, превзойдя достижение Евгения Малкина в 2017 году (28). При этом рекордсменом является также Малкин, так как в 2009 году он набрал 36 очков в розыгрыше Кубка Стэнли. Второе место занимает Евгений Кузнецов (32 очка в 2018-м). Тройку лучших замыкает Павел Буре (31 очков 1994-м году).

Ранее сообщалось, что Кучеров набрал 30 очков в текущем плей-офф НХЛ.