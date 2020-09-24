Кучеров вышел на четвёртое место по очкам за один плей-офф среди россиян

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на чистое четвёртое место по количеству набранных очков в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров вышел на четвёртое место по очкам за один плей-офф среди россиян
  • Reuters

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2) форвард отметился голом и результативной передачей. Таким образом, он набрал 30 очков в 22 матчах текущего плей-офф.

Таким образом, он вышел на четвёртое место по данному показателю среди россиян, превзойдя достижение Евгения Малкина в 2017 году (28). При этом рекордсменом является также Малкин, так как в 2009 году он набрал 36 очков в розыгрыше Кубка Стэнли. Второе место занимает Евгений Кузнецов (32 очка в 2018-м). Тройку лучших замыкает Павел Буре (31 очков 1994-м году). 

Ранее сообщалось, что Кучеров набрал 30 очков в текущем плей-офф НХЛ.

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