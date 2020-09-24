Гол Кучерова помог «Тампе» повести в серии финала Кубка Стэнли с «Далласом»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Даллас Старз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли сезона-2019/20.
Гол Кучерова помог «Тампе» повести в серии финала Кубка Стэнли с «Далласом»
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Лайтнинг» отличились Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Виктор Хедман, Брейден Пойнт и Ондржей Палат. Кроме того, Кучеров отметился результативной передачей. У «Старз» шайбы забросили Джейсон Дикинсон и Миро Хейсканен.

Таким образом, «Тампа» вышла вперёд в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 2:1.

Ранее тренер «Тампы» Джон Купер высказался о важности российского голкипера Андрея Василевского для команды.

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