Тренер «Тампы» о Василевском: в нашей раздевалке каждый помнит, насколько велика его роль

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказал мнение о важности для команды игры российского голкипера Андрея Василевского.

«Сам факт, что он отыграл каждую минуту плей-офф, свидетельствует о том, в какой блестящей форме он себя поддерживает. В каждой команде, которая глубоко продвигается по кубковой сетке, есть немало светлых пятен, о которых многие из вас уже сегодня спрашивали: наше первое звено, Коулман, Гудроу, другие ребята. Разница с вратарём в том, что он этот шаг должен делать каждый божий вечер. Возможно, поэтому мы иногда и воспринимаем это как само собой разумеющееся. Особенно когда у тебя есть такой вратарь, как Василевский. Но в нашей раздевалке, уверяю вас, каждый помнит, насколько велика его каждодневная роль и польза для команды», — приводит слова Купера пресс-служба лиги.

В нынешнем плей-офф 26-летний Василевский уже сыграл в 21 матче, записав в свой актив 586 сейвов. Процент отражённых бросков составляет 91,9%.

Ранее сообщалось, что Хедман отметил вклад Василевского в победу «Тампы» во втором матче финала Кубка Стэнли с «Далласом».