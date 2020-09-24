Ни один из российских хоккеистов «Далласа» не доиграл третий матч с «Тампой» до конца

Ни один из российских игроков «Даллас Старз» не смог доиграть до конца третий матч финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5).

Голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 24 броска из 29 и был заменён после второго периода.

Форвард Александр Радулов получил травму в середине третьего периода после столкновения с игроком «Тампы» Блэйком Коулмэном и досрочно покинул площадку. Нападающему Денису Гурьянову, в свою очередь, в лицо прилетела шайба, когда он находился на скамейке запасных, после чего он тоже уже не вышел на лёд.

Ранее сообщалось, что форвард «Тампы» Никита Кучеров оказался на четвёртом месте по очкам за один плей-офф среди россиян.