Кучеров вышел на восьмое место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на восьмое место по количеству набранных очков в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков.
Кучеров вышел на восьмое место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян
  • Reuters

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2) форвард забросил одну шайбу и отдал результативную передачу, набрав два очка. Таким образом, он набрал 91 очко за карьеру в плей-офф НХЛ.

По этому показателю он обошёл Сергея Гончара, в активе которого 90 очков.

Рекордсменом среди россиян является Сергей Фёдоров (176), второе место занимает Евгений Малкин (169), тройку лучших замыкает Александр Овечкин (131).

Ранее сообщалось, что Кучеров обошёл Павла Буре по голам за карьеру в матчах Кубка Стэнли.

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