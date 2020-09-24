Кучеров признан третьей звездой матча финальной серии Кубка Стэнли с «Далласом»
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- © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports
Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В минувшей игре Кучеров набрал два очка, забросив одну шайбу и отдав результативную передачу.
Главной звездой матча признан его одноклубник форвард Брейден Пойнт, а второй — защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман.
Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на восьмое место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян.