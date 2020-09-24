Кучеров признан третьей звездой матча финальной серии Кубка Стэнли с «Далласом»

Короткая ссылка
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2).
Кучеров признан третьей звездой матча финальной серии Кубка Стэнли с «Далласом»
  • Reuters
  • © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В минувшей игре Кучеров набрал два очка, забросив одну шайбу и отдав результативную передачу.

Главной звездой матча признан его одноклубник форвард Брейден Пойнт, а второй — защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман.

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на восьмое место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить