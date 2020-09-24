Кучеров признан третьей звездой матча финальной серии Кубка Стэнли с «Далласом»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (5:2).

Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В минувшей игре Кучеров набрал два очка, забросив одну шайбу и отдав результативную передачу.

Главной звездой матча признан его одноклубник форвард Брейден Пойнт, а второй — защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман.

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на восьмое место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян.