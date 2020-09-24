Канадский журналист раскритиковал Радулова за игру в матче с «Тампой»
- Reuters
- © Perry Nelson-USA TODAY Sports
«Недисциплинированный и эгоистичный матч в исполнении Радулова», — написал Спектор в своём Twitter.
Радулов провёл на льду 14 минут и 49 секунд, не отметился результативными действиями, а его показатель полезности составил «-1». Кроме того, он получил четыре штрафные минуты.
В середине третьего периода Радулов получил травму и досрочно завершил матч.
Ранее сообщалось, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой матча финальной серии Кубка Стэнли с «Далласом».