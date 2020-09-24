Канадский журналист раскритиковал Радулова за игру в матче с «Тампой»

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Канадский журналист Марк Спектор подверг критике российского форварда «Даллас Старз» Александра Радулова за игру в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:5).
Канадский журналист раскритиковал Радулова за игру в матче с «Тампой»
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

«Недисциплинированный и эгоистичный матч в исполнении Радулова», — написал Спектор в своём Twitter.

Радулов провёл на льду 14 минут и 49 секунд, не отметился результативными действиями, а его показатель полезности составил «-1». Кроме того, он получил четыре штрафные минуты.

В середине третьего периода Радулов получил травму и досрочно завершил матч.

Ранее сообщалось, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой матча финальной серии Кубка Стэнли с «Далласом».

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