Василевский повторил рекорд Хабибулина по победам в плей-офф НХЛ в составе «Тампы»

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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский повторил клубный рекорд по количеству побед в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Василевский повторил рекорд Хабибулина по победам в плей-офф НХЛ в составе «Тампы»
  • Reuters

«Тампа» с Василевским в составе обыграла «Даллас Старз» (5:2) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Для Василевского эта победа стала 16-й в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Таким образом, он повторил клубный рекорд, который был установлен другим российским вратарём, Николаем Хабибулиным, в 2004 году.

Ранее сообщалось, что ни один из российских хоккеистов «Далласа» не доиграл третий матч с «Тампой» до конца. 

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