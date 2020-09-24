Василевский повторил рекорд Хабибулина по победам в плей-офф НХЛ в составе «Тампы»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский повторил клубный рекорд по количеству побед в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Тампа» с Василевским в составе обыграла «Даллас Старз» (5:2) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Для Василевского эта победа стала 16-й в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Таким образом, он повторил клубный рекорд, который был установлен другим российским вратарём, Николаем Хабибулиным, в 2004 году.

Ранее сообщалось, что ни один из российских хоккеистов «Далласа» не доиграл третий матч с «Тампой» до конца.