Василевский установил рекорд «Тампы» по победам в плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил клубный рекорд по количеству побед в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Тампа» с Василевским в составе обыграла «Даллас Старз» (5:4 ОТ) в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли. Для Василевского эта победа стала 17-й в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Таким образом, он побил клубный рекорд, который был установлен другим российским вратарём, Николаем Хабибулиным, в 2004 году. Кроме того, достижение Василевского установлено с учётом квалификации Кубка Стэнли, матчи которой тоже официально включаются в общую статистику плей-офф НХЛ. Следовательно рекорд Василевского невозможно будет побить при обычном формате плей-офф.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров вышел на восьмое место по ассистам в плей-офф НХЛ среди россиян.