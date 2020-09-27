Кучеров уступает только Гретцки и Лемье по числу ассистов за один плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал третьим игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось отдать 26 результативных передач в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Далласом» (2:3 ОТ) Кучеров отметился результативной передачей. Теперь на его счету 26 ассистов в этом плей-офф.

По этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки (31 передача в 1988 году) и Марио Лемье (28 голевых пасов в 1991 году).

Примечательно, что, отдав 26 передач, Кучеров в этом плей-офф также повторил результат Гретцки 37-летней давности.

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на второе место по очкам в одном плей-офф НХЛ среди россиян.