Кучеров уступает только Гретцки и Лемье по числу ассистов за один плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал третьим игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось отдать 26 результативных передач в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
Кучеров уступает только Гретцки и Лемье по числу ассистов за один плей-офф НХЛ
  • AFP

В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Далласом» (2:3 ОТ) Кучеров отметился результативной передачей. Теперь на его счету 26 ассистов в этом плей-офф. 

По этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки (31 передача в 1988 году) и Марио Лемье (28 голевых пасов в 1991 году).

Примечательно, что, отдав 26 передач, Кучеров в этом плей-офф также повторил результат Гретцки 37-летней давности. 

Ранее сообщалось, что Кучеров вышел на второе место по очкам в одном плей-офф НХЛ среди россиян.

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