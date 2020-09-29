Худобин прокомментировал поражение «Далласа» в финале плей-офф НХЛ

Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин поделился эмоциями после проигранного шестого матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Молнии» выиграли со счётом 2:0 и завоевали Кубок Стэнли.

«Сейчас чувств нет. Только пустота. Мы не победители. Но характер в этой комнате невероятный. Послушайте, что было в прошлом, это прошлое. Прямо сейчас будущее и настоящее. Давайте подумаем об этом», — привела слова Худобина в своём Twitter журналист Тейлор Бэрд.

Ранее сообщалось, что вратарь «Тампы» Андрей Василевский впервые не пропустил в плей-офф НХЛ и установил рекорд Кубка Стэнли.