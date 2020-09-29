Худобин прокомментировал поражение «Далласа» в финале плей-офф НХЛ
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«Молнии» выиграли со счётом 2:0 и завоевали Кубок Стэнли.
«Сейчас чувств нет. Только пустота. Мы не победители. Но характер в этой комнате невероятный. Послушайте, что было в прошлом, это прошлое. Прямо сейчас будущее и настоящее. Давайте подумаем об этом», — привела слова Худобина в своём Twitter журналист Тейлор Бэрд.
Ранее сообщалось, что вратарь «Тампы» Андрей Василевский впервые не пропустил в плей-офф НХЛ и установил рекорд Кубка Стэнли.