Худобин прокомментировал поражение «Далласа» в финале плей-офф НХЛ

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Вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин поделился эмоциями после проигранного шестого матча серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Худобин прокомментировал поражение «Далласа» в финале плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

«Молнии» выиграли со счётом 2:0 и завоевали Кубок Стэнли.

«Сейчас чувств нет. Только пустота. Мы не победители. Но характер в этой комнате невероятный. Послушайте, что было в прошлом, это прошлое. Прямо сейчас будущее и настоящее. Давайте подумаем об этом», — привела слова Худобина в своём Twitter журналист Тейлор Бэрд.

Ранее сообщалось, что вратарь «Тампы» Андрей Василевский впервые не пропустил в плей-офф НХЛ и установил рекорд Кубка Стэнли.

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