Кучеров выиграл бомбардирскую гонку и зачёт ассистентов в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выиграл бомбардирскую гонку в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В 25 матчах спортсмен набрал 34 очка — забросил семь шайб и сделал 27 голевых передач. Решающим стал балл за результативность, набранный Кучеровым в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:0). Он ассистировал Брейдену Пойнту в случае с первым голом и в итоге обошёл канадца на одно очко.

Кучеров стал и лучшим ассистентом Кубка Стэнли. Занявший второе место по этому показателю финн Миро Хейсканен из «Далласа» отстал от него сразу на семь пунктов (20). В свою очередь, Пойнт с 14 шайбами выиграл зачёт снайперов.

Ранее сообщалось, что «Тампа» второй раз в своей истории завоевала Кубок Стэнли.