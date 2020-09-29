Кучеров выиграл бомбардирскую гонку и зачёт ассистентов в Кубке Стэнли

Короткая ссылка
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выиграл бомбардирскую гонку в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров выиграл бомбардирскую гонку и зачёт ассистентов в Кубке Стэнли
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

В 25 матчах спортсмен набрал 34 очка — забросил семь шайб и сделал 27 голевых передач. Решающим стал балл за результативность, набранный Кучеровым в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:0). Он ассистировал Брейдену Пойнту в случае с первым голом и в итоге обошёл канадца на одно очко.

Кучеров стал и лучшим ассистентом Кубка Стэнли. Занявший второе место по этому показателю финн Миро Хейсканен из «Далласа» отстал от него сразу на семь пунктов (20). В свою очередь, Пойнт с 14 шайбами выиграл зачёт снайперов.

Ранее сообщалось, что «Тампа» второй раз в своей истории завоевала Кубок Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить