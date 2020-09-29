Опубликовано видео эмоций Кучерова после завоевания Кубка Стэнли
- Reuters
Видео опубликовано пресс-службой Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» победила «Даллас Старз» со счётом 2:0 в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли и выиграла серию — 4:2.
В минувшей игре Кучеров отметился результативной передачей. Россиянин стал лучшим бомбардиром в плей-офф НХЛ (34 очка), а также занял первое место в списке лучших ассистентов.
Ранее сообщалось, что наставник «Тампы» Купер стал восьмым тренером, выигравшим главные трофеи АХЛ и НХЛ.
TFW you just won the #StanleyCup. pic.twitter.com/ffjWeErayK— NHL GIFs (@NHLGIFs) September 29, 2020