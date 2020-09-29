Опубликовано видео эмоций Кучерова после завоевания Кубка Стэнли

В сети появилось видео эмоций российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова после завоевания Кубка Стэнли.

Видео опубликовано пресс-службой Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Тампа» победила «Даллас Старз» со счётом 2:0 в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли и выиграла серию — 4:2.

В минувшей игре Кучеров отметился результативной передачей. Россиянин стал лучшим бомбардиром в плей-офф НХЛ (34 очка), а также занял первое место в списке лучших ассистентов.

Ранее сообщалось, что наставник «Тампы» Купер стал восьмым тренером, выигравшим главные трофеи АХЛ и НХЛ.