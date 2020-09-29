Василевский — об игре на ноль в матче с «Далласом»: наконец-то

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал свою игру в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Даллас Старз».

«Мой первый «сухарь» в плей-офф — и сразу в решающем матче за Кубок Стэнли? Наконец-то! Мы говорили об этом в раздевалке, это незабываемые ощущения. Мы играли экстремально хорошо. У соперника было несколько отличных моментов, поэтому я рад всему, что случилось сегодня. Это самое важное время в моей жизни», — сказал Василевский на пресс-конференции после игры.

Российский голкипер отразил 22 броска, оформив первый шатаут за карьеру в плей-офф НХЛ. Кроме того, он стал первым вратарём в истории, которому удалось одержать 18 побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

«Тампа» победила «Даллас Старз» со счётом 2:0 в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли и выиграла серию — 4:2.

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