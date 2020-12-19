НХЛ объявила дату начала и формат нового сезона

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков заключили предварительное соглашение о проведении регулярного чемпионата, состоящего из 56 матчей.
НХЛ объявила дату начала и формат нового сезона
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Об этом сообщает пресс-служба лиги. В новом сезоне, который стартует 13 января 2021 года, команды сыграют в дивизионах, состав которых будет изменён. В частности, будет создан канадский дивизион, включающий в себя семь клубов, базирующихся в этой стране.

Прошлый сезон НХЛ, прерванный из-за коронавируса, завершился 28 сентября 2020 года. Чемпионом лиги стала команда «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее Худобин рассказал о планах НХЛ по проведению регулярного чемпионата-2020/21.

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